Nicolò Figini | 25 Giugno 2023

Uomini e donne

Ida Platano, ex Dama di Uomini e Donne, si è sfogata contro tutti coloro che la criticano come madre

Ida Platano, che si sta godendo la sua relazione con Alessandro Vicinanza, è totalmente sbottata sui social ha causa degli hater che la criticano sul modo che ha di fare la mamma.

L’ex volto di Uomini e Donne ha affermato di essere davvero molto stufa di questi atteggiamenti e di essere arrivata al limite della sopportazione. I genitori, dice lei, si comportamento come meglio credono con i figli e nessuno deve permettersi di giudicare:

“Siete bravi voi? Vi voglio vedere a casa vostra cosa fate. Voi siete qui a calunniare dalla mattina alla sera e noi ci sorbire tutte queste cose. Mio figlio non è un poverino. Lui ha l’amore, la serenità e la felicità.

Quello che a voi manca sicuramente. Perché o forse non avete niente da fare dalla mattina alla sera, o forse vi piace, godete di questa cosa, di far arrivare davvero una persona all’esasperazione”.

Ida Planato, quindi, ha raccontato di avere ricevuto anche una telefonata iena di offese da parte di un’altra donna: “Siete impazziti? Sono arrabbiata, perché io queste robe qua da madre non me le faccio dire da nessuno“. Qui sotto potete vedere il lungo video che ha registrato all’interno delle sue Stories di Instagram.

Il suo discorso di Ida Platano si è chiuso ripetendo che questa volta le persone hanno esagerato e ci saranno delle conseguenze. Vedremo che cosa accadrà prossimamente. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul mondo di Uomini e Donne e non solo.