Hilary Duff, la figlia è malata, lo sfogo sui social: “Non posso stare con lei”

1 La figlia di Hilary Duff è malata

Situazione brutta e complicata per Hilary Duff che deve affrontare la malattia della figlia. La piccola Mae, di appena un anno, ha infatti contratto una malattia estremamente contagiosa: l’Afta epizootica. L’attrice lo ha rccontato sui social, come riporta il sito Gossip e TV, e si è sfogata per il fatto di non poter stare con lei, dando voce ai tanti genitori che lavorano e hanno orari particolari.

“Mia figlia è malata”, ha esordito la Duff annunciando quindi a tutti la malattia di cui la bambina è affetta. E nel continuare il suo discorso, spiegando come sta la piccola, si è sfogata riguardo al fatto di non poter essere con lei. “Non sono riuscita a stare con lei tutto il giorno a causa del lavoro”.

Hilary Duff è infatti attualmente impegnata sul set di How I met your father e quindi gli orari di lavoro sono molto particolari. Per questo motivo ne ha voluto parlare, ponendo l’attenzione su una situazione che tanti altri genitori (anche non famosi) vivono ogni giorno.

“Io amo il mio lavoro ma il mio sfogo vuole essere una sorta di grido di vicinanza per tutti i genitori che lavorano e che devono lasciare i figli malati a casa in un momento in cui non sentono di doversi allontanare da loro. Ma devono farlo anche se ogni parte del tuo corpo ti dice di non farlo”.

Ma cos’è questa malattia che ha la figlia di Hilary Duff i cui sintomi sono davvero terribili? Anche Meghan King ne aveva parlato, raccontando che uno dei suoi figli l’aveva contratta e quindi la famiglia era stata costretta a cancellare le vacanze…