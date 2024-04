L’ex di Holden ha una storia con Biondo? Cecilia Cantarano rompe il silenzio

Gossip

Debora Parigi | 27 Aprile 2024

Amici 23

Cecilia Cantarano, ex fidanzata di Holden di Amici 23, ha davvero avuto una storia con Biondo? Lei ha rivelato come stanno le cose

Content creator molto nota, Cecilia Cantarano ha avuto una relazione con Holden, cantante di Amici 23. Ma si vocifera che abbia o abbia avuto un flirt anche con Biondo. Cosa c’è di vero in questa storia? Lei ha rotto il silenzio mettendo in chiaro le cose una volta per tutte.

Cecilia Cantarano, ex di Holden, parla di Biondo

Molto apprezzato dal pubblico di Amici 23, Holden era già un po’ noto nel mondo della musica prima di approdare nella scuola di Maria De Filippi. Figlio di Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini, sin da ragazzino si è dedicato alla musica e infatti i fan della Pausini lo hanno visto in più occasioni ai concerti della cantante.

Ma adesso che è in un programma televisivo molto seguito, su di lui si parla anche di gossip. E così è venuto fuori che ha avuto in passato una relazione con la content creator Cecilia Cantarano. I due sono stati fidanzati per tanti anni, ma poi la storia è finita e sembra anche non nel migliore dei modi. Lo stesso cantante aveva parlato di essere stato tradito dall’ex fidanzata (ma non aveva fatto il nome, quindi non possiamo dire con certezza che sia lei).

Ma l’ulteriore gossip sta nel fatto che si vocifera di un flirt tra Cecilia Cantarano e un ex allievo di Amici. Stiamo parlando di Biondo, amatissimo ai tempi del suo percorso nel talent e di recente tornato alla ribalta per la sua interpretazione nel film Netflix Fabbricante di lacrime. Cosa c’è di vero in questo rumor? Cecilia Cantarono e Biondo sono o sono stati davvero una coppia?

Qualche anno fa lei aveva dichiarato riguardo il presunto flirt con Biondo: “Sì, non so che dire di questo… Biondo è un mio amico, lo conosco. C’è stato un flirt, diciamo così, spero che lui non lo veda. Ti prego, posso andare avanti, sono in imbarazzo“. Queste parole avevano suscitato molto curiosità, ma nonostante ciò è venuto fuori che i due siano solo molto amici. Forse c’è stato solo davvero un brevissimo flirt di poco conto.

Tra l’altro di recente è tornato fuori il gossip con gli utenti di Twitter che hanno trovato delle vecchie foto della Cantarano sia con Holden che con Biondo. Lei all’inizio ha commentato ridendo, poi è dovuta intervenire onde evitare pensieri strani tra gli utenti. Ha infatti commentanto: “Io che ho solo riso… perché mi faceva ridere… mi sembrava un meme… scherzoso… forse a giudicare dalle reazioni non ho capito? Era una cosa deep? A me sembrava ovviamente un gioco, una cosa scherzosa… no?”.