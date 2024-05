NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Maggio 2024

Amici 23

Domenica 26 maggio andrà in onda una puntata speciale di Verissimo, dedicata ai finalisti di Amici 23. Stando alle anticipazioni, nel corso della chiacchierata Holden pare aver smentito il presunto flirt con Sarah.

Holden arriva a Verissimo

Sono ormai trascorsi diversi giorni dalla finale di Amici 23 e gli ex allievi sono tornati alle loro vite di sempre e si stanno già concentrando sulle loro carriere. Domenica 26 maggio intanto su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale di Verissimo, dedicata proprio ai 6 finalisti. Ad arrivare in studio sarà anche Holden, che proprio tra pochissime ore pubblicherà il suo EP, Joseph, attesissimo da tutti i fan. A partire da domani come se non bastasse il cantante partirà anche per il suo tour instore, che nelle prossime settimane lo porterà in giro in tutta Italia. A novembre per di più arriverà anche il tour di club e i biglietti per questi concerti sono già in vendita.

Mentre attendiamo di scoprire come ci stupirà il giovane artista, andiamo a vedere cosa è accaduto nello studio di Verissimo. A riportare le prime anticipazioni è il sito Superguidatv, in collaborazione con la pagina Amici News.

Stando a quanto si legge, pare che Holden abbia ufficialmente smentito una volta per tutte il presunto flirt con Sarah, che da mesi sta facendo discutere il web. Da lungo tempo infatti i fan sostengono che tra i due cantanti ci sia qualcosa in più della semplice amicizia e solo in questi giorni sono spuntati nuovi indizi su questa teoria.

Tuttavia Joseph pare aver smentito a Verissimo il flirt con Sarah, facendo intendere che tra loro non c’è altro che un grande affetto. Il cantante intanto si prepara al lancio del suo EP e alla partenza del tour instore. A lui dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.