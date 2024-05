NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Maggio 2024

Grande Fratello

Ex tronista di Uomini e Donne rivela di essere stata contattata per entrare al Grande Fratello ma di aver rifiutato l’offerta

In queste ore una nota ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essere stata contattata per entrare nella casa del Grande Fratello.

Un’ex tronista rifiuta il Grande Fratello

Mancano ancora diversi mesi alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, tuttavia i casting sono già aperti. Gli autori infatti sono alla ricerca dei prossimi concorrenti e in molti si chiedono già chi sarà stavolta a varcare la porta rossa. Mentre attendiamo di scoprirlo, in queste ore a rompere il silenzio è stata una nota ex tronista di Uomini e Donne, che ha raccontato di essere stata contattata per entrare in casa. Di chi parliamo? Nientemeno che di Manuela Carriero. Come è noto l’ex volto di Temptation Island ha abbandonato il trono a metà percorso e attualmente pare essere ancora single.

Nel corso di una recente intervista per SDL.tv così l’ex tronista ha svelato che dopo aver lasciato Uomini e Donne ha ricevuto la proposta da parte degli autori del Grande Fratello di far parte del cast dell’edizione da poco conclusa. Tuttavia Manuela ha rifiutato l’offerta e ha spiegato il perché:

“Mi è stato proposto di entrare al Grande Fratello ma in quel momento non me la sentivo di passare da un reality all’altro, ero anche molto scossa. Ho preferito concentrarmi su di me, sul lavoro. Non mi andava neanche di entrare in un edizione già avviata, dove la gente aveva fatto già il suo percorso”.

Tuttavia pare che non ci siano speranze di vedere Manuela Carriero all’interno della casa neppure per la prossima edizione del Grande Fratello. L’ex tronista ha infatti spiegato di aver firmato un contratto di lavoro sempre nell’ambito della tv per settembre. Di conseguenza dunque non potrà prendere parte al reality show. Manuela tuttavia precisa: “Il GF si fa una volta e vedo che poi non tutti riescono ad avere uno sbocco lavorativo dopo. Preferisco tenermelo come ultima tappa, se capita bene altrimenti pazienza”.