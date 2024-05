NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2024

Amici 23

In questi mesi si è molto parlato del presunto flirt tra Holden e Sarah. Adesso però sembra spuntare un indizio social sui due ex allievi di Amici 23.

L’indizio social sui due ex allievi di Amici 23

Da mesi, come di certo in molti sapranno, si mormora che tra Holden e Sarah ci sia un flirt in corso. Tuttavia i due ex allievi di Amici 23 non hanno mai confermato i pettegolezzi, che nelle ultime ore si sono fatti sempre più insistenti. Proprio il cantante infatti ha fatto una dedica alla vincitrice del talent show nei ringraziamenti del suo EP, in uscita venerdì 24 maggio. Nel corso di un’intervista così la Toscano ha scoperto il tutto e ha affermato: “Lo scopro ora, mi fa molto piacere, è una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia”. Ma non è finita qui.

In un post pubblicato da Mida sui social in queste ore infatti appare proprio Sarah con indosso una felpa di Holden e a quel punto i pettegolezzi si sono riaccesi. Stavolta però a placare gli animi entusiasti dei fan ci ha pensato Giulia Stabile, che ha rivelato: “Scusate. È colpa mia! Saretta era fuori e faceva freschetto. Così le ho preso la prima felpa che ho trovato”.

Adesso però un nuovo indizio social sta facendo discutere i fan di Amici 23. Sempre nel post social pubblicato da Mida, si nota un dettaglio che non è passato inosservato. Nello scatto vediamo il cantante in compagnia di Mattia Zenzola, tuttavia nel riflesso dello specchio si notano Holden e Sarah e secondo i più i due si starebbero baciando. Questo lo scatto che sta animando gli utenti in queste ore:

Naturalmente precisiamo che da questa immagine è difficile constatare cosa stia accadendo tra i due cantanti. Del resto la stessa Sarah ha parlato di una semplice amicizia con Holden e al momento dunque i gossip sono destinati a rimanere tali.