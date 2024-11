Oggi a tornare ad Amici sono stati Holden e Mew che hanno presentato in anteprima il loro nuovo singolo in duetto, Grandine.

Il nuovo singolo di Holden feat Mew

Grandi emozioni oggi ad Amici 24. A tornare all’interno del talent show di Maria De Filippi come ospite è stato infatti Holden, protagonista della scorsa edizione. Il giovane cantante, che in questi mesi ha conquistato il cuore del pubblico, sta per partire per il suo tour di club, che per tutto novembre lo porterà in giro per le principali città d’Italia. Prima però per tutti i fan ci sarà una grande sorpresa.

Venerdì 8 novembre infatti verrà rilasciato il nuovo singolo di Joseph, Grandine, in duetto con Mew. Oggi così i due ex allievi di Amici sono tornati in studio per presentare in anteprima la canzone che ha già convinto tutti.

e comunque Holden non ne sbaglia una pic.twitter.com/fhN80FvcuW — Marti✨ (@r4venmarti) November 3, 2024

Dopo la performance Maria De Filippi ha speso bellissime parole sia per Holden che per Mew. Rivolgendosi a quest’ultima ha infatti affermato: “So che partecipi alle selezioni di Sanremo, sono molto felice per te. Non mi devi proprio niente, sei tanto brava”. In seguito rivolgendosi a Joseph la conduttrice ha aggiunto: “Mi manca chiacchierare con te. Scrivi sempre benissimo, davvero lo penso”.

Non resta dunque che attendere l’8 novembre per l’uscita ufficiale di Grandine.