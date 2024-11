Dopo aver vinto la sua sfida, per Luk3 è arrivato un nuovo scoglio da superare. Anna Pettinelli ha infatti chiesto nuovamente l’eliminazione del cantante da Amici 24 ed è così partita la lite con Lorella Cuccarini.

Anna Pettinelli vs Lorella Cuccarini ad Amici 24

Grandi tensioni oggi ad Amici 24. Poco fa infatti Luk3 ha sostenuto la sua sfida, dopo essere arrivato ultimo nella gara canto la scorsa settimana. Il giovane artista tuttavia è riuscito a convincere Paolo Giordano, giudice della prova, ed è così rimasto all’interno della scuola. Subito dopo tuttavia per il cantante è arrivato un altro scoglio da superare.

Anna Pettinelli, come accaduto la scorsa settimana, ha nuovamente proposto l’eliminazione di Luk3 dalla scuola. Ma non solo. La prof ha invitato la collega Lorella Cuccarini a prendere in considerazione i ragazzi che hanno visto ai casting negli ultimi giorni. A quel punto però la showgirl ha sbottato e tra le due insegnanti è partita la lite.

LEGGI ANCHE: Holden e Mew tornano ad Amici e presentano il singolo Grandine

Proprio Lorella infatti, replicando ad Anna, ha affermato duramente: “Io non devo convincere te. Se tu non sei convinta sono problemi tuoi. Se pensi che Luca sia un problema, è un problema mio. Lui merita di stare qui e di lavorare. Occupati delle tue cose”. A quel punto la Cuccarini ha deciso di ridare la maglia a Luk3, che rimane dunque all’interno della scuola di Amici 24.

Il cantante nel mentre è tornato al suo banco e nei prossimi giorni proseguirà il suo percorso.