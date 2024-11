Ad Amici non ha avuto grossa fortuna, ma la sua “Gola secca” fu una delle canzoni più chiacchierate di quell’edizione e ancora oggi viene citata. Ricordate Inder? Oggi continua a far musica ed è diventato famoso in… India, sua terra d’origine.

Ricordate Inder, ex allievo della scuola di Amici 21? Vi rinfreschiamo un po’ la memoria. È diventato noto grazie alla trasmissione e al suo brano “Gola secca”. Un allievo a cui Anna Pettinelli aveva creduto tanto. La sua esperienza nel talent non è stata fortunatissima, purtroppo, ma nonostante ciò il ragazzo ha continuato a fare musica.

A distanza di tempo Inder dopo Amici ha intrapreso una nuova strada. Ha lasciato l’Italia e sta facendo musica… in India, sua terra d’origine. Nato nella regione del Punjab, ha trovato nuovamente fortuna lì. Si era trasferito nel nostro Paese con i suoi genitori e la sua sorella maggiore quando aveva appena sei anni. Ma adesso qualcosa sembra essere cambiato.

Su Spotify oggi si chiama Inderzy e ha un profilo molto seguito. Solo nell’ultimo mese ha racimolato più di un milione di ascolti e ha superato i 10 milioni con il brano “Talk Of The Town”. Questo l’ha visto collaborare con un cantautore indiano.

La notizia di Inder ovviamente è circolata velocemente in rete e su TikTok uno dei contenuti a lui dedicati ha raccolto oltre 300mila views. Anche sulla pagina di X di Amici News si è tornati a parlare di lui e si è fatto notare appunto che oggi è diventato una celebrità in India.

Insomma una svolta importante per la carriera di Inder in India e ora vedremo se ci riserverà altre sorprese e se avrà o meno intenzione di tornare a fare musica nel nostro Paese. Sicuramente, seppur per poco, la scuola di Amici è certamente servita ed è stata il trampolino di lancio per nuove esperienze musicali.

E voi ricordavate Inder?