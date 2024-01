Holden presenta il nuovo inedito “Solo stanotte”, che è già una hit e ottiene i consensi delle radio (VIDEO)

Spettacolo

Non solo Holden ha ricevuto il suo primo Disco d’Oro per il brano “Dimmi che non è un addio” ma ha anche presentato il suo nuovo inedito dal titolo “Solo stanotte” ad Amici 23.

Il nuovo inedito di Holden

Fin dal suo ingresso ad Amici 23 Holden ha ottenuto un enorme successo tra il pubblico. Anche i professori sono rimasti estasiati dalla sua bravura e molto spesso i giudici lo hanno lodato durante le esibizioni nella gara cover. La settimana scorsa, per esempio, Francesca Michielin si era emozionata e non è stata la sola da settembre a oggi.

Anche i fan lo amano e gli hanno permesso di ottenere il primo Disco d’Oro per il brano “Dimmi che non è un addio“, il quale è stato presentato proprio all’interno del talent. Ma non finisce qui perché oggi ha finalmente presentato il nuovo inedito su cui lavorava da diverse settimane, ovvero “Solo stanotte“.

Ultimamente, infatti, lo abbiamo visto molto stressato e per tale motivo è scoppiato un litigio in merito alle pulizie. Molti lo hanno accusato di non collaborare abbastanza e lui si è difeso affermando di avere molti pensieri in testa e di essere particolarmente distratto. Fatto sta che finalmente è riuscito a finire la scrittura e la produzione del pezzo. Qui sotto possiamo vedere il video.

Il pubblico in studio si è emozionato, ma anche sul web sono piovuti commenti pieni di complimenti. Tra questi possiamo citare “Questo inedito è meraviglioso” ma anche “Quanto sei forte“. Insomma, un vero e proprio tripudio e siamo certi che anche in futuro otterrà lo stesso successo. Vedremo come procederà il suo percorso all’interno della scuola di Amici 23 e se riuscirà ad arrivare al Serale.

Ormai siamo agli sgoccioli e molto presto scopriremo le decisioni che prenderanno i maestri di canto e di ballo. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.