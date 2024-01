Dustin prende lezioni di italiano dagli allievi per volere dalla Celentano: l’esilarante risultato (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Amici 23

Un momento molto divertente nel pomeridiano di Amici 23 è stato quando sono stati mostrati dei video di Dustin a lezione di italiano con alcuni allievi dopo una “minaccia” di Alessandra Celentano.

Lezioni di italiano a Dustin

La puntata di Amici 23 si è aperta con l’ingresso di Maria De Filippi e il suo saluto al pubblico e ai professori. Ovviamente ci sono stati alcuni scambi di battute e ha presentato anche i giudici esterni per il ballo (Nancy Berti) e per il canto (Alex Britti, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini). Poi a un certo punto il protagonista di un segmento è stato Dustin.

Come abbiamo vito anche in passato il concorrente australiano sta tentando di imparare l’italiano ma l’apprendimento non è facile per lui. Il ballerino in passato era già stato aiutato dall’amica Isobel, ma il risultato non è stato dei migliori e anche la professionista ha sbagliato alcune parole.

petit e marisol nel video per dustin #amici23 pic.twitter.com/FdS83JDEx9 — le manager 🫶🏻 (@petitsmanager) January 28, 2024

Per questo motivo la De Filippi ha mostrato in studio un divertente video all’interno del quale vediamo Alessandra Celentano dice a Dustin che deve per forza imparare l’italiano. Ma non solo la professoressa, anche alcuni compagni di viaggio si sono immolati. Giovanni, per esempio, lo ha aiutato con la coniugazione dei verbi e l’utilizzo del dizionario.

Petit e Marisol hanno provato ad aiutarlo con i giusti termini in merito al cibo. Infine Gaia e Simone gli hanno insegnate alcuni nomi di animali. Il risultato di tutto questo è stato davvero esilarante e il pubblico in studio ha riso molto. Sul web gli spettatori hanno lasciato commenti divertiti: “Mi sento male, io a lui voglio sinceramente bene” o “Queste lezioni mi fanno sempre scompisciare“.

Vi ricordiamo che la puntata completa di Amici 23 la potrete recuperare su WittyTV.