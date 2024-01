Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23? I motivi dell’abbandono

NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Gennaio 2024

Amici 23

Oggi, a sorpresa, con un comunicato ufficiale la produzione di Amici 23 ha annunciato che per motivi personali Mew e Matthew hanno lasciato definitivamente la scuola. Ma quali sono i motivi dell’abbandono e perché i due cantanti hanno lasciato il programma?

Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23

La puntata di oggi del daytime di Amici 23 si è conclusa con un finale inaspettato. Con un comunicato ufficiale infatti la produzione ha svelato che in queste ore Mew e Matthew per motivi personali hanno deciso di lasciare insieme la scuola, a poche settimane dall’inizio del Serale.

Tuttavia non sono giunti altri aggiornamenti da parte del programma e da parte dei due diretti interessati e in molti si sono chiesti cosa sia accaduto di tanto grave da portare i due cantanti, amatissimi dal grande pubblico, a decidere di abbandonare definitivamente il talent di Maria De Filippi.

Ma perché dunque Mew e Matthew hanno lasciato Amici? Prima di scoprire i presunti motivi dell’abbandono, andiamo a rivedere cosa è accaduto nelle ultime ore.

Mew e Matthew avvistati dopo aver lasciato Amici

In queste ore, prima che la produzione comunicasse la scelta di Mew e Matthew di lasciare Amici 23, è accaduto qualcosa di inaspettato. Sui social infatti hanno iniziato a girare alcune foto dei due cantanti, che sono stati avvistati in stazione a Roma mentre prendevano un taxi.

A quel punto in rete sono partite svariate teorie, e secondo i più le immagini sarebbero state scattate durante il periodo natalizio, quando tutti gli allievi hanno fatto ritorno a casa per le feste.

Tuttavia le immagini risalgono proprio a questa mattina, poco dopo l’abbandono dei due dal programma. Ma quali sono dunque i presunti motivi che avrebbero portato Mew e Matthew a lasciare Amici? Andiamo a scoprire le teorie del web.

I presunti motivi dell’abbandono di Mew e Matthew

Dopo che la produzione ha comunicato che Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23, sul web sono partite diverse teorie su i presunti motivi dell’abbandono.

Secondo alcuni fantasiosi utenti, la cantante sarebbe incinta e così entrambi gli allievi avrebbero deciso di lasciare la scuola insieme. Tuttavia questa teoria è già stata smentita dalla stessa Valentina con dei like su X che non lasciano spazio all’immaginazione.

C’è invece chi giura che dietro l’abbandono di Mew e Matthew da Amici 23 ci sia una fuga d’amore. Anche in questo caso però l’ex allieva di Lorella Cuccarini ha smentito le dicerie.

Tra le teorie sui motivi dell’abbandono dei due cantanti c’è anche quella che parla di una presunta lite tra Matthew, Rudy Zerbi e altri membri della produzione. Secondo i più infatti il giovane artista avrebbe alzato i toni durante una discussione e avrebbe deciso di lasciare la scuola. A quel punto, sempre secondo le fantasia degli utenti, Mew, non potendo stare senza il suo fidanzato, avrebbe deciso di seguirlo e di abbandonare a sua volta il programma.

Naturalmente precisiamo che si tratta solo ed esclusivamente del pensiero di alcuni fan e al momento non sappiamo perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23 e quali siano i reali motivi dietro il loro abbandono. Tuttavia la cantante, sempre tramite dei like social, ha fatto intendere che dietro questa scelta, che è stata decisamente sofferta, ci sarebbero motivazioni serie.

Non resta dunque che attendere per saperne di più in merito. Nel mentre però facciamo un enorme in bocca al lupo ai due cantanti.