Holden scopre l’esistenza di una fan fiction sul suo conto e non manca la sua reazione (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Giugno 2024

Amici 23

In queste ultime ore Holden ha pubblicato una foto contenente il testo di una fan fiction scritta da qualche fan su di lui e una fittizia allieva di Amici.

La fan fiction su Holden

Holden, nonostante i suoi alti e bassi all’interno della scuola di Amici 23, è sempre stato uno degli allievi più amati del talent. Infatti i suoi fan hanno continuato a sostenerlo fino all’ultimo momento. In questo modo gli hanno permesso di arrivare fino alla finale del Serale, anche se è stato eliminato e non ha vinto.

Tuttavia in molti hanno parlato di lui e dei suoi record non appena è uscito il primo album, evidenziando come abbia superato anche Sarah Toscano. Oltre a essere un bravo cantante in molti lo considerano un bel ragazzo e per tale ragione ha orde di fan pronti ad attirare la sua attenzione e a immaginare come sarebbe stare con lui.

Ne sono la prova le decine di fan fiction che sono state create su di lui all’interno del sito Wattpad. Proprio Holden, per qualche motivo, è finito a curiosare su questo portale e ha scovato una storia che lo ha divertito talmente tanto da portarlo a pubblicarne un estratto sui social.

La protagonista del racconto è una certa Atena, una allieva di ballo fittizia di Amici, che si ritrova costretta a scegliere tra Alessandra Celentano ed Emmanuel Lo. Mentre sta pensando arriva in stanza anche Holden, che comincia a fissarle il seno nudo. Poi il testo continua: “[…] dandomi un bacio sul collo per poi andare via. Non avevo il coraggio di muovermi, avevo caldo. Ma cosa mi stava succedendo?“.

Ecco un piccolo estratto…

Storia Wattpad su Holden

Se vorrete scoprire come finisce la storia tra Holden e Atena dovrete recuperarla su Wattpad perché qui non si fanno spoiler. Ad ogni modo il cantante l’ha presa sul ridere e ha commentato: “Che posto magico Wattpad“, scatenando l’ilarità dei suoi follower.