Holy Francisco accarezza Sarah durante l’esibizione (e si accendono le voci sul ritorno di fiamma)

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Ottobre 2023

Amici 23

Il gesto di Holy Francisco

Oggi pomeriggio ha avuto inizio una nuova puntata di Amici 23 e abbiamo assistito a varie esibizioni. Prima di tutto la gara di interpretazione, giudicata da Fiorella Mannoia, che ha vinto Stella battendo Mew e Lil Jolie. In seguito si è aperta la gara di ballo e canto. Uno dei protagonisti è stato Holy Francisco.

Ciò che ha colpito il pubblico è stato un gesto nei confronti di Sarah. Qualche settimana fa si erano scambiati alcuni baci. Tuttavia, grazie al daytime, abbiamo scoperto che il giovane artista ha deciso di troncare la sua frequentazione con lei:

“Se devo vivere una sensazione del genere me la devo vivere al massimo. In questo momento non posso farlo. Ora ho altre cose, sul mio percorso qui e il mio percorso fuori. Ora forse mi serve di più un amico o un’amica. Piuttosto che qualcosa di altro. Per me l’importante è che ci chiariamo, capito?”.

Nel daytime di questa settimana, tuttavia, li abbiamo visti riavvicinarsi. Holy Francisco le ha detto di voler procedere con più calma. La prova della passione che è scoppiata di nuovo è un gesto che ha compiuto questo pomeriggio proprio durante la sua esibizione nel corso della gara. Francesco, infatti, le ha dato una dolce carezza sul viso.

Voi siete contenti di rivederli insieme? Fatecelo sapere con un commento.