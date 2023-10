Sonia Bruganelli si scaglia contro Massimiliano Varrese e difende Beatrice

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Ottobre 2023

Le antipatie dentro la casa del Grande Fratello continuano e come spesso accade coinvolgono Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Questa volta, però, a parlarne non sono solo gli inquilini o i fan del programma. Alcune frasi dell’attore, infatti, hanno attirato l’attenzione di Sonia Bruganelli.

Ieri sera Massimiliano si trovava a tavola con Fiordaliso quando le ha confidato un pensiero che molti utenti del web hanno considerato assurdo. Varrese, infatti, ha rivelato di pensare che la Luzzi sia attratto da lui e sia addirittura innamorata:

“Lei non la capisce l’ironia, pensa sempre che sia un attacco. Io non faccio più nulla, è lei che stuzzica. A lei sai cosa manca? Io che le rispondo. Perché lei fondamentalmente uno come me lo ama. Però siccome sa che qui dentro non potrà mai… Io sono il suo tipo.

Non lo ammetterà mai, è per questo che mi odia. Perché lei principalmente odia l’uomo. Se le piace Giuseppe? Lei fondamentalmente ha un odio per la figura maschile”.

Sonia Bruganelli, quindi, ha ripreso le parole di Varrese e le ha pubblicate sul proprio profilo Instagram. Accanto a una emoticon sotto shock ha scritto: “Ecco. Queste sono le frasi per cui mi dispiace non essere lì in studio“. Un chiaro riferimento al fatto che se fosse ancora opinionista al Grande Fratello, molto probabilmente, avrebbe discusso con Varrese a causa di tali dichiarazioni.

Sonia Bruganelli contro Massimiliano Varrese

Diversi utenti del web danno ragione a Sonia e vedremo se interverrà in puntata per dare la sua opinione. Nel frattempo, mentre attendiamo che ciò avvenga, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.