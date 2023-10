NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Ottobre 2023

Amici 23

In queste ore Holy Francisco ha baciato Sarah ad Amici 23 e a intervenire è stata la sua ex fidanzata, che svela cosa è accaduto tra loro

Interviene l’ex fidanzata di Holy Francisco

Sono trascorse quasi tre settimane dalla partenza di Amici 23 e ormai il pubblico sta imparando a fare la conoscenza degli allievi della nuova edizione del talent show. Di certo uno dei cantanti più amati è Holy Francisco, che con i suoi modi di fare ha conquistato il pubblico e il web. Solo nelle ultime ore l’allievo di Anna Pettinelli è anche finito al centro del gossip, a seguito di quanto accaduto nel corso dell’ultimo daytime. Durante la striscia quotidiana infatti Francesco si è avvicinato a Sarah e tra i due è anche scattato un bacio. Sui social però gli utenti si sono scatenati. Fino a qualche giorno fa infatti il cantante risultava essere fidanzato e in molti dunque si sono chiesti cosa fosse accaduto. Adesso però sembrerebbe essere arrivata la risposta definitiva. Scopriamo di più in merito.

La pagina Amici News infatti ha contattato l’ormai ex fidanzata di Holy Francisco, che ha raccontato cosa è accaduto tra lei e il giovane artista. Stando a quanto si legge, la relazione si sarebbe conclusa la scorsa settimana, dopo un breve periodo di pausa. Queste le dichiarazioni dell’ex di Holy, che in queste ore hanno fatto il giro del web:

“Allora, ci eravamo presi un po’ di tempo di ‘pausa’ in cui comunque ci sentivamo come se stessimo insieme, e poi circa una settimana fa ci siamo lasciati del tutto”.

Pare dunque che a oggi Holy Francisco sia sentimentalmente libero, e in molti si chiedono già cosa accadrà tra il cantante e Sarah. I due tuttavia non sono la prima coppia nata ad Amici 23. In questi giorni infatti ad avvicinarsi sono stati anche Mew e Matthew, che a loro volta si sono scambiati diversi baci e sono ormai sempre più uniti. Ma cosa proseguirà tra Francesco e Sarah? Non resta che attendere per scoprirlo.