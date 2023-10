NEWS

Andrea Sanna | 12 Ottobre 2023

Michelle Hunziker

La fede ritrovata di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker due giorni fa ha festeggiato il compleanno della sua mamma, ma anche della figlia Sole. Proprio in questo frangente ha rivisto l’ex Tomaso Trussardi, anche se i due hanno pubblicato foto insieme o beccati a scambiare due parole o vicini.

Sempre la showgirl in questi giorni è stata pizzicata da Diva e Donna dopo essersi recata in una chiesa per porgere le sue preghiere alla Madonna. Durante un momento di raccoglimento la conduttrice, prossima giudice di Io Canto, è stata immortalata dai paparazzi.

Per qualche istante Michelle Hunziker si è voluta concedere un momento in solitaria, molto personale, prima di raggiungere i suo affetti. Dalle foto estrapolate dal cartaceo del settimanale di gossip si vede la presentatrice mentre pregava a una statua.

A seguito di un passato difficile pare quindi che Michelle Hunziker abbia ritrovato la fede. Come spesso ha raccontato anche lei, infatti, per cinque anni è stata vittima di una setta, I guerrieri della luce. Dal 2001 al 2006 ha dovuto fare i conti con questa situazione, che ha messo anche a rischio il suo matrimonio con Eros Ramazzotti, giunto poi al termine. I due poco prima erano diventati genitori di Aurora.

Pubblicamente, anche attraverso un libro, Michelle Hunziker ha parlato di quegli anni complicati e com’è riuscita ad affrontare una situazione così tanto delicata. Dopo periodi bui la presentatrice ha superato l’ostacolo distaccandosi dalla setta e dalla santona che si era presa gioco di lei.

Da quel momento in poi la vita di Michelle Hunziker è cambiata. Ad aiutarla l’incontro con la guida spirituale, frate Elia. Questo le ha permesso di incontrare a sua volta padre Amorth. Pian piano quindi con il trascorrere del tempo ha allontanato l’oscurità, accogliendo la luce. Ciò ha permesso quindi a Michelle di ritrovare la fede persa e l’amore per la famiglia.