NEWS

Andrea Sanna | 18 Settembre 2023

GF Nip

Giselda vince il televoto del GF

Terza puntata del GF questa sera su Canale 5. Durante l’appuntamento siamo venuti a conoscenza delle prime dinamiche tra simpatie e antipatie tra inquilini e non sembrano mancare le emozioni. Ad attirare l’attenzione però è anche il risultato del televoto. Chi sarà risultato il più votato e chi il meno votato?

Tra i protagonisti che si sono dovuti scontrare Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Vittorio Menozzi. La nomination del GF chiedeva al pubblico da Casa di votare chi salvare e il pubblico si è schierato.

Alfonso Signorini dopo aver ricevuto la busta ha svelato al pubblico l’esito dei voti. La prima persona a salvarsi è stata Vittorio. Successivamente anche Giselda ha ottenuto esito positivo. Dunque a restare al ballottaggio finale al GF sono stati i concorrenti Grecia e Rosy. La persona meno votata è stata Grecia!

X al prossimo televoto eliminatorio

Per quanto riguarda le percentuali del GF invece possiamo dire che: al comando troviamo Giselda con il 30% di voti, seguita da Vittorio con il 29% di preferenze. E ancora Rosy che ha ottenuto il 27% e fanalino di coda Grecia con il 14%. Il più votato, parliamo quindi di Giselda ha avuto la meglio, mentre invece Grecia meno votata è finito al prossimo televoto.

Siete contenti di questo risultato o vi aspettavate qualcosa di diverso? Insomma può essere comunque un inizio significativo, che può già darci qualche indizio su come potrebbe indirizzarsi il GF sotto questo punto di vista. Nonostante i dubbi di alcuni inquilini, Giselda è già amata dal pubblico.

Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con il programma è previsto per giovedì e non venerdì come siamo stati abituati la scorsa settimana. Continuate a seguirci per altre news in tempo reale sul GF e i suoi protagonisti!