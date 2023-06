NEWS

Andrea Sanna | 14 Giugno 2023

Nei giorni scorsi la lite a Uno Mattina. Per le ultime puntate del programma Tiberio Timperi e Gianni Ippolito tornano a lavorare insieme

Uno Mattina in Famiglia torna sabato e domenica con le ultime due puntate della stagione, che vedranno Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti ritrovarsi dopo lo scontro avuto in puntata, quando quest’ultimo ha lasciato lo studio per la reazione avuta dal conduttore durante la rassegna stampa.

Ma ora tutti si chiedono: torneranno a lavorare insieme nella prossima puntata? Stando a quanto riferito da TV Blog sarà così, dato che ci sarebbe stato un “incontro chiarificatore”.

Come riferito dal sito Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, dopo lo scorso appuntamento di domenica, si sarebbero incontrati e avrebbero deciso di mettere da parte le frizioni avute in puntata.

Il giornalista sarà presente in puntata e svolgerà come sempre la rassegna stampa di cronaca rosa.

La lite tra Ippoliti e Timperi

Ma cosa è successo tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi? Il “caso” è nato nel corso dell’ultima puntata di Uno Mattina, andata in onda l’11 giugno. Ippoliti ha lasciato lo studio infastidito, dopo che il collega Timperi ha iniziato a sbuffare lì accanto.

Gianni Ippoliti ha iniziato la sua rassegna stampa parlando della rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, quando la reazione di Tiberio Timperi l’ha indispettito. Così ha deciso di andarsene:

“E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci”, ha detto il giornalista, dopo aver raccolto il materiale da analizzare. “E adesso che dobbiamo fare?”, ha domandato Timperi, noncurante di quanto stesse accadendo. Ippoliti dalla sua, prima di congedarsi, ha commentato: “Sbuffate, continuate a sbuffare”.

Adesso per le ultime due puntate stagionali ritroveremo Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti di nuovo insieme. Si sarà placato il gelo dei giorni scorsi, a seguito anche delle recenti dichiarazioni? In base alle indiscrezioni ci sarebbe stato il chiarimento tanto atteso. Vedremo come si evolverà il tutto.