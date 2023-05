I Viaggi del Cuore: Don Davide torna nella domenica di Canale 5

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 11 Maggio 2023

Quando inizia e conduttore

Torna, per il 15º anno di fila, il programma di Canale 5 I Viaggi del Cuore la cui edizione 2023 inizia da domenica 14 maggio alle 8.50.

La data di inizio della trasmissione non è causale, perché coincide con l’anniversario delle apparizioni della Madonna a Fatima.

Per questo, nel mese mariano per eccellenza il conduttore di I Viaggi del Cuore, Don Davide Banzato, porterà gli spettatori alla scoperta di uno dei santuari più celebri al mondo. E anche del Portogallo stesso, terra che lo ospita e che un tempo fu meta di pellegrinaggio per Sant’Antonio da Padova.

Scopriamo più da vicino che cosa vedremo in ognuna delle puntate di I Viaggi del Cuore 2023.

Anticipazioni puntate I Viaggi del Cuore 2023

Nonostante il programma non sia ancora partito, possiamo darvi già diverse anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle nuove puntate di I Viaggi del Cuore 2023.

La prima puntata è ambientate in Portogallo e vedranno la co-presenza di Don Savino Lombardi, guida dell’Opera Romana Pellegrinaggi.

Dalle meraviglie storiche e paesaggistiche di questa terra si passeranno in rassegna Fatima e la vicenda dei tre pastorelli a cui si racconta che la Madonna apparve confidando un segreto. Questo segreto, come ha sottolineato Papa Benedetto XVI, non si è ancora del tutto attuato ma aveva pronosticato diversi fatti.

Anche la seconda puntata si è registrata in Portogallo, in particolare tra Lisbona, Coimbra e Tomar. Da qui si ricostruiranno le tappe salienti della vita di Sant’Antonio da Padova, e i telespettatori visiteranno il celeberrimo Convento dei Cavalieri Templari.

Con la terza delle puntate di I Viaggi del Cuore 2023 ci spostiamo in Sardegna, una regione per certi versi ancora poco conosciuta nella sua storia. Tra i santi che vennero da questa terra ci sono Sant’Efisio, venerato a Cagliari, Santa Barbara, con la sua famosa grotta situata a Iglesias, e San Salvatore da Horta.

Nella quarta puntata il pubblico volerà in Francia, a Lourdes, con Monsignor Santo Marcianò. L’occasione è la 63ª edizione del Pellegrinaggio militare internazionale, manifestazione che in realtà ha come obiettivo unanime la pace.

La quinta puntata ci riporterà tra le meraviglie del Bel Paese, e nella fattispecie in Basilicata.

Non mancheranno altri viaggi, raccontati da Don Davide che rappresenta ormai un volto familiare e soprattutto una costante per tutto il pubblico delle reti Mediaset.