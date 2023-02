Don Davide Banzato a colloquio con Papa Francesco in uno speciale su Canale 5

NEWS

Niccolo Maggesi | 18 Febbraio 2023

Don Davide Banzato, noto come volto TV di Rete 4, ha avuto il privilegio di incontrare Papa Francesco per un colloquio trasmesso già questa mattina su Canale 5.

Quando va in onda lo speciale

I viaggi del cuore, questo il titolo dello speciale di Mediaset, sarà tuttavia replicato anche domani, domenica 19 febbraio 2023, sempre sulla rete ammiraglia del Biscione.

Per Banzato è stata occasione di rivolgere al Papa domande che hanno spaziato dalla cronaca all’attualità della crisi economica, dalla guerra alle controversie sugli abusi nella Chiesa.

Il libro nato dal colloquio

Interrogativi che sono di tutti, e a cui il Papa – com’è solito accadere – non si è sottratto. La conversazione ha assunto una tale rilevanza da meritare di essere ripresa in un libro in uscita il 21 febbraio prossimo, in libreria e negli stores online.

Cerca il tuo orizzonte, così si chiama il volume (edito da Piemme in collaborazione con LEV) in cui sono confluiti i contenuti dell’intervista, è scritto da Don Davide Banzato sulla scorta delle parole rilasciategli da Papa Francesco nello speciale TV.

Diversamente da quanto trasmesso su Canale 5, tuttavia, il libro raccoglie anche alcuni passaggi inediti del colloquio.

Don Davide Banzato durante la sua intervista a Papa Francesco

Don Davide ha incontrato Papa Francesco nella residenza di Santa Marta in Vaticano. L’incontro era fissato anche in vista del decennale dall’ascesa al soglio pontificio di Francesco, perciò si è rivelata l’occasione più adatta per ripercorrere la carriera del Papa nella Chiesa.

Francesco ha condiviso con il pubblico aneddoti dal suo passato, curiosità sulla vocazione e l’esperienza ecclesiastica, svelando così fragilità e sentimenti inattesi.

La copertina del libro scaturito dall’intervista

Chi sono gli ospiti dello speciale

Gli ospiti della trasmissione contribuiranno a tracciare il ritratto di Francesco negli anni, sin da quando per esempio il Papa era ancora arcivescovo a Buenos Aires.

Nel 2009, si ricorderà, Francesco ebbe modo di conoscere Don Fernández Artime, erede di Don Bosco. Un incontro fondamentale per il Rettore dei Salesiani come per il futuro Papa.

Oltre a Don Fernández Artime prende parte alla trasmissione per raccontare come conobbe il Pontefice anche il direttore di Famiglia Cristiana Don Stefano Stimamiglio.

Appuntamento quindi a domani per l’imperdibile replica di I viaggi del cuore.