“Sei antica”, senza troppi giri di parole l’attore Iago García questa sera non si è risparmiato nei confronti dell’opinionista Beatrice Luzzi.

Beatrice Luzzi, Iago l’affronta

Basta poco per accendere il dibattito nella Casa del Grande Fratello. A scatenare la discussione questa volta sono state alcune considerazione fatte dalle ex di Non è la Rai, che hanno poi generato un battibecco tra Iago García e Beatrice Luzzi. Ma cosa è successo?

Partiamo per ordine! Le Non è la Rai su richiesta di Alfonso Signorini hanno raggiunto il confessionale per fare quattro chiacchiere con il presentatore. Sotto lo sguardo attento del conduttore e delle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, sono state messe sotto torchio.

Ed è qui che il terzetto ha espresso il suo pensiero su Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi. C’è chi crede ci sia della simpatia tra loro, ma Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi hanno troncato il tutto sul nascere. Secondo loro non ci sarebbe futuro per la coppia, anzi sono convinte che Maria Vittoria stia attuando la sua personale strategia.

Le dichiarazioni hanno suscitato non poco fastidio nella giovane gieffina, ma totale disinteresse da parte di Tommaso. Per questo Beatrice Luzzi si è sentita di intervenire e suggerire all’idraulico senese che forse sarebbe il caso di esporsi. Il Franchi però è parso contrariato e ha lasciato intendere di non avere davvero nulla da dire.

“E sei un poco antica secondo me, escusami siamo nel secolo 21”



SONO SALTATA DAL DIVANO pic.twitter.com/jWEwuCAe1I — soleil sorge supporter 🌛 (@lasoleildiwish) September 26, 2024

Quanto detto da Beatrice Luzzi ha scatenato un gran brusio nella Casa, tra chi ha suggerito a Tommaso di intervenire: “Non senti il bisogno di difendere Maria Vittoria con tutto l’affetto che c’è tra voi?“. Il ragazzo di tutta risposta ha frenato: “In realtà ci ho parlato poco“.

Maria Vittoria a quel punto in risposta sempre a Beatrice Luzzi ha aggiunto: “Mica ho dichiarato amore eterno“. Iago García invece ha stoppato l’opinionista: “Secondo me Tommaso è stato un signore perché non si è messo in mezzo nella discussione tra donne“. Con gran coraggio l’attore è sbottato: “Sei un po’ antica, secondo me. Siamo nel ventunesimo secolo….”

Beatrice Luzzi si è lasciata sfuggire una risata, ma poi ha tenuto fede al suo discorso e portato fino in fondo.