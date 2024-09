Nella quarta puntata del Grande Fratello abbiamo scoperto la decisione del pubblico. Al televoto è stata premiata Yulia Naomi Bruschi. Scopriamo insieme tutte le percentuali, dato che c’è stato un testa a testa.

Yulia è la preferita del Grande Fratello

Il giovedì sera di Canale 5 accoglie una nuova puntata del Grande Fratello. Nella trasmissione di Alfonso Signorini tra le varie dinamiche tra gieffini portate alla luce, immancabile è anche il risultato del televoto con Iago García, Ilaria Clemente e Yulia Naomi Bruschi.

Prima di conoscere la scelta dei telespettatori, facciamo un secondo la conoscenza dei concorrenti del Grande Fratello. Tutti e tre a modo loro hanno dato la possibilità di far parlare in questi giorni. Iago García per esempio l’ha fatto aprendosi sul suo privato e una sua passata storia d’amore. Ma anche mostrando alcuni lati del suo carattere, i dubbi su alcuni dei coinquilini (in particolare Lorenzo Spolverato) e non solo. E non è mancata qualche stoccata a Beatrice Luzzi.

Anche Ilaria Clemente a modo suo ha cominciato a mostrare la sua personalità ed è stata protagonista anche di qualche confronto in Casa. Tra quelli che citiamo c’è lo scambio di vedute con Ilaria Galassi, che tanto ha fatto discutere.

Infine chiacchieratissima al Grande Fratello, insieme a Iago Garcia e Ilaria Clemente, anche Yulia Naomi Bruschi. La modella è stata al centro di diverse lamentele nella Casa, manifestate in particolare modo da Jessica Morlacchi e Helena Prestes.

Fatto questo breve recap, passiamo dunque al risultato del televoto del Grande Fratello. Per un pelo sotto troviamo Iago e Ilaria, premiata invece Yulia!

Per quel che riguarda le percentuali: Yulia Naomi Bruschi come preferito del Grande Fratello ha ottenuto il 35%, segue Iago al 32% e, infine, Ilaria al 31%. Questo dunque il nuovo verdetto.

Che altre sorprese ci attenderanno stasera?