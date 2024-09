L’attrice Katherine Kelly Lang, la storica Brooke in Beautiful, ha partecipato all’Outdoor Film Festival, e per l’occasione le è stato chiesto di cantare la sigla di Mare Fuori. Ecco il video.

Brooke di Beautiful canta la sigla di Mare Fuori

Katherine Kelly Lang è stata protagonista della prima parte della puntata del Grande Fratello questa sera. L’interprete di Brooke in Beautiful si è infatti prestata a un gioco molto simpatico per fare una sorpresa all’ex collega e amico Clayton Norcross. Il conduttore ha voluto celebrare in maniera spiritosa il matrimonio dei loro personaggio perché nella soap opera non ci sono mari riusciti, dato che l’attore ha lasciato il suo posto prima del tempo.

Fatto sta che nel corso della serata è stato anche ricordato che Luca Calvani ha preso parte a più puntate di Beautiful e ha stretto amicizia con Katherine. Questo rapporto lo mantengono ancora oggi e infatti spesso si riuniscono negli Stati Uniti o in Italia. L’attrice viene spesso nel nostro Paese e di recente è stata ospite dell’Outdoor Film Festival e proprio qui ha dimostrato tutta la sua simpatia.

Dal video qui sotto possiamo vedere come a ‘Brooke‘ venga chiesto di cantare la sigla della nota fiction Mare Fuori. Si tratta di una sfida parecchio complicata per un italiano che abita fuori Napoli, figurarsi per una persona straniera. Eppure Katherine Kelly Lang se l’è cavata egregiamente e alla fine ha esultato con una grande risata e buttando le braccia in aria.

Adesso la star di Hollywood tornerà negli Stati Uniti per registrare nuove puntate della soap opera americana. In Italia, invece, come al solito continuano ad andare in onda con un ritardo di alcuni mesi rispetto alla prima visione statunitense.