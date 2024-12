Cosa è successo dietro le quinte di Ballando con le Stelle durante la “sparizione” di Mariotto? A parlare in un’intervista è stata Milly Carlucci, che ha commentato l’accaduto.

Milly Carlucci sulla “scomparsa” di Mariotto a Ballando

Quanto parlare intorno all’uscita di scena improvvisa di Guillermo Mariotto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Una situazione che si è verificata in maniera improvvisa e ha trovato impreparata persino la padrona di casa, Milly Carlucci. La conduttrice infatti che ha sempre tutto sotto controllo, stavolta non si aspettava una mossa del genere.

Al settimanale Chi, Milly Carlucci ha parlato del fatto che ha coinvolto Guillermo Mariotto in diretta. La presentatrice ha ammesso: “È stato un fulmine a ciel sereno”.

Il giudice dalla sua, dopo quanto successo, ha fatto chiarezza lunedì spiegando ad AdnKronos di essere andato via per “salvare una situazione di pericolo nella maison che dirigo”.

Nonostante tutto però Milly Carlucci ha fatto sapere che inizialmente pensava si trattasse di una “mariottata teatrale”, per poi dire: “Dopo che ha abbracciato Amanda, è sparito con lei. Facevo cenni per capire dove fosse finito, e da dietro le quinte mi dicevano ‘È in zona interviste con Amanda, tornerà’. Non si vedeva, poi mi hanno detto ‘Ha preso il motorino e se n’è andato'”.

Per questo Milly Carlucci pensava infatti che Mariotto si fosse sentito male, però non aveva idea del perché l’avesse fatto (come emerso poi in seguito). La conduttrice ha aggiunto anche di aver riposato per tutta la domenica e di aver staccato dal lavoro, lasciando così il tempo al giudice di riprendersi.

Ovviamente questa situazione non ha certamente incrinato in alcun modo il rapporto tra Milly Carlucci e Guillermo Mariotto. Anzi. La presentatrice di Ballando con le Stelle ha detto infatti: “Ci vogliamo un bene immenso, sono la sua seconda mamma. E una mamma ti deve dire le cose come stanno”.

Quindi non ci resta che attendere la puntata di sabato prossimo per rivedere Guillermo Mariotto dietro al bancone di Ballando, insieme ai suoi colleghi.