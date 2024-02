Ida e Alessandro, forse non è finita! Maria mette alle strette lui e svela un retroscena

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

Uomini e donne

Non solo le segnalazioni sul suo corteggiatore, Ida Platano ha avuto anche un confronto dai toni accesi con Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne. La tronista e il suo ex hanno parlato ancora della loro rottura, quando a un certo punto Maria De Filippi ha messo alle strette il cavaliere e fatto una rivelazione su Ida.

Il retroscena su Ida Platano

Primo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Grande protagonista di questa puntata è Ida Platano. In studio la tronista ha commentato le nuove frequentazioni del suo ex Alessandro Vicinanza, tornato nel dating show per rimettersi in gioco. Tra una battuta e un’altra ne è emerso un lungo dibattito dove entrambi hanno fatto valere le proprie ragioni.

Proprio Alessandro Vicinanza dopo aver ripreso e interrotto la frequentazione con Roberta Di Padua, ha provato ad avvicinarsi alla dama Cristina Tenuta ma con scarsi risultati. La loro conoscenza si è chiusa ancor prima di iniziare. Ora il Cavaliere ci ha riprovato con Manuela, ma vede in lei solo un’amica e niente di più. Il fatto che proprio Manuela abbia descritto la donna ideale di Alessandro, ben distante da lei, ha scatenato un lungo dibattito con Ida Platano.

I due hanno a lungo battibeccato quando a un certo punto, sospettosa Maria De Filippi ha messo alle strette Vicinanza con una domanda sulla sua ex: “Sei sicuro che tu non provi dei sentimenti per Ida ancora? Non si fa chiodo schiaccia chiodo”.

A queste parole su Ida Platano, Alessandro ha risposto “Non sono mai tornato con una mia ex (…) lei deve andare avanti, ci mancherebbe“. Nella discussione però sono riemerse ancora le ferite circa la rottura e la presunta convivenza che avevano in programma. Maria De Filippi ha fatto anche una clamorosa rivelazione, spiegando che più volte Ida ha parlato con qualcuno della redazione e in tutte le telefonate è scoppiata in lacrime. Vicinanza ha minimizzato: “Sarà successo qualche giorno, una settimana…”, ma Maria ha detto di no, che la cosa si è protratta per circa 20 giorni buoni!

In ogni caso Ida Platano e Alessandro Vicinanza non si sono chiariti nemmeno questa volta!