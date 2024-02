Uomini e Donne, nuove segnalazioni sul corteggiatore di Ida: “Chat di ses**, sono scombussolata”

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

Uomini e donne

Accesa discussione in studio tra Ida Platano e il suo corteggiatore Mario a Uomini e Donne. Lei ha scoperto nuovi dettagli di una frequentazione che Mario ha avuto con un’altra donna: la segnalazione.

La segnalazione sul corteggiatore di Ida Platano

Oggi 29 gennaio su Canale 5 è tornato il nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Protagonista di questa puntata Ida Platano, come già emerso dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni nelle scorse settimane. La tronista è stata protagonista di un acceso scontro con Mario, il suo corteggiatore. Ma come mai?

Come detto la puntata si è aperta proprio con Ida Platano che ha spiegato a Maria De Filippi e al pubblico di aver ricevuto delle notizie inerenti sul corteggiatore: “Ho ricevuto delle chiamate da Mariangela, la ragazza che ha fatto la segnalazione su Mario”.

Poco dopo è stato mostrato un video in cui Ida Platano ha parlato con la redazione e spiega di aver ricevuto dei messaggi da Mariangela su Instagram. Per tale ragione ha deciso di chiamarla e parlare con lei: “Ho visto che mi hai mandato la chat che avete avuto, leggo una chat di sesso, non è solo un ‘ti voglio’”. Mariangela ha spiegato che tra lei e Mario c’era del desiderio e non sono mancate le videochiamate.

Ida Platano nell’apprendere la versione di Mariangela si è resa conto che, molto probabilmente la situazione tra i due era più spinta di quanto pensato. Lei infatti mai avrebbe immaginato di leggere certe cose. La tronista piuttosto sconvolta dall’accaduto ha fatto capire di non sapere più come comportarsi e ha deciso di non uscire con Mario.

“È una chat di sesso…” Ida decide di richiamare Mariangela per avere dei chiarimenti! #UominieDonne pic.twitter.com/9oP3CSPD3A — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 29, 2024

Una volta tornati in studio Ida Platano non ha nascosto di essere ancora molto turbata da quello che ha scoperto. In sua difesa Mario ha dichiarato di non capire come mai questa persona lo tiri in ballo sempre: “Mi sconvolge che questa persona ancora parli di questa cosa”. L’accaduto ha generato una discussione in studio.

Ida Platano ha detto che vorrebbe uscire dal programma con uno dei due corteggiatori, Mario o Sergio. Questa situazione poco chiara però la fa pensare. Lei vorrebbe un rapporto chiaro e sincero, dove non ci sono segreti, che viene a scoprire di tanto in tanto. Dalla sua Mario crede che Ida abbia sbagliato a richiamare Mariangela vista la promessa che si erano fatti di andare oltre.

A Uomini e Donne Ida Platano ha ribadito come secondo lei era necessario capire cosa fosse successo per fare dunque chiarezza. La tronista ha confidato di essere molto scossa perché non si aspettava il trasporto tra Mario e Mariangela. Lui ha spiegato di aver capito l’errore commesso e che sta facendo il possibile di rimediare.

Com’è finita? Maria De Filippi ha chiuso la discussione sostenendo che probabilmente Ida Platano reagisce in questo modo per le relazioni precedenti finite male e oggi necessita di andare con i piedi di piombo. Come andrà a finire?