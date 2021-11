La gaffe di Ida Platano

Quest’anno a tornare a Uomini e Donne è stata Ida Platano. La Dama, dopo la fine della turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri, ha deciso di rimettersi in gioco ed è così tornata a sedere nel parterre del Trono Over del dating show. Nelle ultime settimane così Ida ha iniziato a frequentare Marcello, per il quale sembrava provare un forte sentimento. Inizialmente tra i due tutto è andato per il meglio, fino a quando sono sorte delle improvvise complicazioni. Tra la Platano e il Cavaliere così ci sono infatti stati dei ripetuti scontri, fino a quando proprio Marcello ha deciso di interrompere la conoscenza.

A quel punto Ida, ferita e amareggiata, ha cercato di voltare pagina e al momento sta uscendo con Diego, che ha attirato la sua attenzione. Attualmente non sembrerebbero esserci intoppi tra i due, ma nel corso della puntata di oggi è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Mentre si trovava al centro studio per parlare della sua esterna con Diego, Ida Platano ha commesso una terribile gaffe, chiamando il Cavaliere col nome del suo ex Marcello! Naturalmente la Dama si è immediatamente accorta dell’errore e si è prontamente scusata per il lapsus avuto. Diego tuttavia non sembrerebbe esserci rimasto male, e ha affrontato il tutto con una battuta e una risata.

Il momento tuttavia non è passato inosservato e la gaffe di Ida a Uomini e Donne ha fatto il giro del web. Nel mentre in molti si chiedono se la Platano sia davvero pronta a voltare pagina o se invece stia ancora pensando a Marcello. Cosa accadrà tra lei e Diego nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

