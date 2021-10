1 Tina Cipollari contro Ida Platano

La puntata di Uomini e donne andata in onda oggi è stata decisamente accesa con Tina Cipollari una furia contro tutti. Dopo aver concluso il capitolo Armando (iniziato ieri), Maria De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio Ida Platano e il cavaliere Marcello. I due la scorsa settimana si erano lasciati in malo modo e dopo la registrazione avevano anche litigato.

In settimana la questione non si è risolta e la coppia al centro dello studio ha di nuovo discusso. A quanto pare ci sono state delle telefonate in cui sono volate anche parole molto pesanti. Ida ha detto che non si sente apprezzata da lui, mentre Marcello ha ribadito che non era vero e che voleva semplicemente fare le cose con calma.

La discussione è andata avanti a lungo, Ida Platano ha puntualizzato molte cose. E così alla fine Tina Cipollari, oggi molto agitata, si è scagliata contro di lei. Le ha detto che sta avendo lo stesso atteggiamento che aveva con Riccardo e che fa scappare gli uomini. Ecco il video della scena:

questo momento più atteso della cacciata di gioele #uominiedonne pic.twitter.com/K3kbPPCDID — mat (@divanomat) October 7, 2021

In pratica le ha detto che ha un carattere brutto (anche se ha usato parole ben diverse) e che dovrebbe cambiare amicizie. Con questa ultima frase si è riferita a Gemma Galgani e ha aggiunto che a forza di stare con lei diventerà uguale.

Ma non è finita qui…