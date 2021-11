Alex Belli si aspetta delle scuse da Aldo Montano, Soleil non gli risparmia critiche

1 Alex Belli vuole delle scuse da Aldo Montano

Non è per niente risolto il diverbio accaduto qualche giorno fa tra Alex Belli e Aldo Montano. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6, a seguito di una discussione avvenuta in puntata lunedì, sono quasi arrivati alle mani nella mattina di martedì. E ancora non sono arrivati ad un punto di risoluzione. Mentre il web intanto è diviso tra chi sta da una parte e chi dall’altra.

Alex, quindi, sta continuando a confrontarsi su quanto accaduto con Soleil Sorge e Davide Silvestri. E proprio a loro ha detto che sta ancora aspettando delle scuse da Aldo. Queste le sue parole riportare dal sito del GF Vip:

“Io aspetto da giorni che un campione venga a chiedermi scusa del gesto che ha fatto” dice Alex visibilmente alterato. La conversazione tra loro verte proprio su Aldo e sui valori che da sempre dice di voler comunicare e diffondere all’interno della Casa: “Sei la persona che qua dentro voleva dare i valori di sportività e umanità” dice, visibilmente deluso dal fatto che l’atleta olimpionico non si sia ancora scusato per l’aggressività con cui si è approcciato a lui nel corso del loro diverbio.

Anche Davide e Soleil hanno detto la loro, concordando sul fatto che il comportamento di Montano non è difendibile. Ma le parole dei due sono state ben diverse. Ecco cosa hanno detto…