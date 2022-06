1 La risposta di Ida Platano a un hater

Ida Platano è una delle protagoniste di Uomini e Donne. Come ogni personaggio televisivo può capitare che non stia simpatica a qualcuno. Certe persone sul web, però, si sono spinte un po’ troppo oltre. In particolare una sotto falso nome. Un utente, infatti, si è creato un profilo fake e da molto tempo perseguiterebbe Ida con messaggi poco piacevoli e offese del tutto gratuite. In queste ultime ore ha deciso di parlarne pubblicamente.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato un commento che le augurava la morte, come riporta anche Gossip e TV: “Guida senza fare video che se muori tu non importa niente a nessuno, ma magari fai danno ad altri e allora ti dovresti davvero ammazzare“. Lo sfogo della Dama di Uomini e Donne non si è certo fatto attendere:

Ginetta piffero (questo il nome fake), io non so chi ci sia dietro questo account, se un uomo o una donna, ma cosa mangiate la mattina? Veleno! Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza. Aiuto! Se a te non importa che domani non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi voglio bene e alla mia famiglia. Adios!

Ma questo non è il primo messaggio che Ida Platino riceve da questo utente, come dicevamo anche poc’anzi. In passato le erano arrivate anche frasi come: “Che sgorbio, un testone senza collo” o ancora “prostituta“. In altre occasioni le dice di lavarsi. Insomma, commenti del tutto inopportuni e fatti con il solo scopo di ferire.

