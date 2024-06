In queste ore Anita Olivieri ha rivelato se ha davvero visto il suo ex Edoardo e se ha tentato di tornare con lui

In queste ultime ore Anita Olivieri ha replicato a tutti i rumor sul suo presunto incontro a Torino con l’ex fidanzato Edoardo Sanson e al presunto flirt di quest’ultimo con un’ex vippona. Ecco ciò che ha rivelato l’ex gieffina.

La replica di Anita Olivieri

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’ex fidanzato storico di Anita Olivieri, ovvero Edoardo Sanson. Quest’ultimo lo abbiamo conosciuto durante una delle puntate del Grande Fratello ma nel giro di poco tempo la loro storia è terminata e sono cominciate a nascere alcune indiscrezioni sul loro conto.

A distanza di qualche mese dalla fine del reality, infatti, si vociferava che Edoardo avesse fatto il provino per Temptation Island. Inoltre si chiacchierava sul web che si trovasse in vacanza con una ex vippona e il tentativo di Anita di tornare da lui fosse stato un buco nell’acqua.

In queste ore Anita Olivieri è intervenuta sui social, sollecitata dalla domanda di un follower, per chiarire qualsiasi dubbio. L’ex gieffina ha rivelato di non aver sentito Edoardo per mesi e di averlo contattato esclusivamente per questioni legali:

“Il soggetto di cui parli non lo sentivo dal 10 settembre. Mai visto pali. Mai visto altro fino al momento in cui gli ho scritto io qualche giorno fa per informarlo di questioni legali. La cosa si è poi interrotta quando il messaggio è stato recepito. Io non credo gli convenga dire nulla.

Purtroppo non ha un passato che gli permette di diffondere ulteriori cazz*te oltre a quelle che fa raccontare in giro a gente trova. L’ho visto una volta scappare da dietro una struttura per non incontrarmi. Oltre a questo nient’altro”.

Vedremo se Sanson deciderà di replicare oppure opterà per il silenzio stampa. Noi ovviamente vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso, quindi continuate a seguirci.