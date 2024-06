Endless Love anticipazioni 5 giugno: Nihan e Kemal fanno una scoperta sul passato di Emir

NEWS

Andrea Sanna | 4 Giugno 2024

Endless Love

In attesa dell’episodio, scopriamo insieme le anticipazioni di Endless Love in vista della puntata di mercoledì 5 giugno.

Anticipazioni Endless Love 5 giugno

Cosa succederà dopo la puntata di martedì 4 giugno? Ci saranno delle nuove rivelazioni nella trama di Endless Love? Ecco cosa dicono le anticipazioni:

Huseyin cerca di convincere Kemal e crede abbia commesso un errore con la denuncia a Tarik. Grazie all’avvocato di Emir, infatti, è stato rilasciato.

Nel frattempo Zehir ha trovato Nursen, colei che 25 anni prima aveva assistito al tentato suicidio della signora Mujgan, moglie di Galip e madre di Emir.

Per questo Kemal e Nihan si recano da lei, che conserva a sé anche il più grande segreto di Galip.

Subito Kemal, come ripreso dalla trama di Endless Love, accusa Nursen di aver dichiarato lei stessa che Mujgan fosse morta, ma in realtà non era così. Per tale ragione Nihan vuole sapere la verità. Dopo qualche titubanza la donna svela la verità: non si è trattato di un suicidio!

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Un altro quesito è sapere dove e quando va in onda Endless Love? Partiamo dal fatto che la serie va in onda su Canale 5. Ecco tutti gli orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

e la dalle Il sabato doppio appuntamento anche alle 23:30 circa.

Infine se volete sapere quanti episodi e quante stagioni ha Kara Sevda, possiamo dirvi che ha due stagioni e ognuna di essa vanta, per la precisione, la bellezza di 35 e 39 puntate.

E a chi si chiede dov’è ambientata la serie TV, la risposta è la Turchia.

Dove vederlo in TV e streaming

Se volete vedere Endless Love in TV e streaming cosa fare per poter seguire tutta la serie turca? Vi basta semplicemente guardare Canale 5 in TV e Mediaset Infinity, sito o app (con lo streaming in italiano).

Gli episodi portano con sé una trama e la possibilità di conoscere come finisce Endless Love.

Alla prossima con nuove anticipazioni della soap opera turca.