1 Nonostante le smentite, continuano i rumor sulla crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ora l’ex gieffino è stato pizzicato in compagnia di Anna Safroncik al Billionaire?

Non si placano i rumor sulla famiglia Rodriguez. Una lite a Porto Cervo sarebbe stata il punto di non ritorno per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la quale per la prima volta si trova lontana da lui, come mostrato dalle foto esclusive di Novella 2000, in edicola questa settimana.

In queste ultime ore Oggi, invece, ha rivelato come Ignazio Moser, nella serata di ieri, sia stato pizzicato in compagnia di Anna Safroncik. La rivista sostiene che tra l’ex gieffino e la famosa attrice sia scoppiata, addirittura, una passione travolgente e che la storia d’amore tra Cechu e Ignazio sia giunta al capolinea. Ma leggiamo quanto riportato:

“Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser addio. Non solo la coppia è scoppiata dopo la lite di Porto Cervo. Ma, come rivela Oggi, con lui è spuntata ora Anna Safroncik: supergossip! È ufficialmente terminata la relazione sentimentale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Dopo i pesanti dissidi (anche pubblici ndr) di questi ultimi giorni culminati in un litigio plateale qualche sera fa al Just Cavalli di Porto Cervo, i due si sono detti definitivamente addio. Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo…!“

