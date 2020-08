Cecilia Rodriguez: la prima volta senza Ignazio Moser

Dal GF Vip che li ha uniti ad oggi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati inseparabili, ma ecco le foto della loro prima volta da lontani.

È accanto alla sorella Belen e non al suo indissolubile Ignazio, che Cecilia Rodriguez è stata avvistata dai fotografi mentre approdava in Costiera Amalfitana. La showgirl argentina ha fatto immediatamente notizia, non essendo accompagnata dall’inseparabile fidanzato. Si tratta forse della primissima volta in cui l’ex Isola dei Famosi e Grande Fratello VIP non è apparsa mano nella mano al suo innamorato.

Già nei giorni scorsi, mentre accadeva questo, ci si domandava che cosa fosse successo fra i due. Ora lo sappiamo: sulla bella coppia formatasi fra le mura della Casa di Cinecittà è calata una nebbia di tensioni. Dopo una clamorosa scivolata, pare che le cose tra i due si siano più o meno ricomposte, ma non senza dissolvere completamente le ragioni degli attriti.

Qualcuno sostiene che – come per Belen e Stefano – sia stata la quarantena ad intensificare le incomprensioni. Altri invece attribuiscono la crisi alle insicurezze per le quali Ignazio frenerebbe su matrimonio e figli. E chissà che un fondo di verità davvero non ci sia, visto che entrambi hanno sempre riflettuto sull’ipotesi di un matrimonio senza fretta o di avere un bambino ma senza pressioni.

Cecilia e Belen in vacanza… con Santiago

In ogni caso, allorché i primi screzi si sono fatti sentire più del solito, Cecilia ne ha subito approfittato per prendersi una pausa da Ignazio e seguire la sorella in vacanza. Il duo si è trattenuto intorno ad Amalfi sbarcando sul pontile messo a disposizione dall’imprenditore Filippo Lamberti a Minori.

Le foto che le ritraggono mentre scendono una dopo l’altra, con la sola compagnia maschile del piccolo Santiago, sono tra i servizi pubblicati nell’ultimo numero di Novella 2000.

Anche Belen – figlio a parte – era sola. E come poteva essere altrimenti? Mentre il matrimonio con Stefano è nuovamente saltato, il flirt con Gianmaria Antinolfi è diventato un vecchio ricordo prima di subito.

Per la conduttrice di Tu sì que vales resta la sola certezza di Santiago. La famiglia, insomma. Uno scoglio inamovibile cui aggrapparsi nei momenti più malinconici, e che sembrerebbe aiutare ugualmente Cecilia a recuperare il buonumore.

