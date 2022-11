NEWS

Andrea Sanna | 23 Novembre 2022

GF Vip 7 Soleil Sorge

La conduttrice del GF Vip Party svela per chi non prova grande simpatia del GF Vip 7 (e non solo). Le parole di Soleil Sorge

GF Vip 7: Soleil Sorge dice chi non le sta simpatico

Soleil Sorge non le manda di certo a dire. Ieri l’influencer e conduttrice del GF Vip Party è stata ospite di Casa Chi per presentare il suo libro. Durante la chiacchierata, chiaramente, non sono mancate domande sui concorrenti di questa edizione del GF Vip 7. A porgergliene una precisa è la giornalista Azzurra Della Penna, la quale ha voluto sapere da lei chi non sopporta tra i vipponi.

Con molta schiettezza Soleil Sorge ha precisato di non aver qualcosa contro qualcuno in particolare, ma di non provare grande simpatia verso degli atteggiamenti avuti da qualcuno degli inquilini del GF Vip. Ecco le sue parole a riguardo: “Sai Azzurra che non mi nascondo dietro a un dito, però non c’è qualcuno in particolare che proprio non sopporto dentro la Casa. Ci sono diverse persone che, in certi momenti, non mi sono piaciute. Chi? Diverse persone nel caso di Marco Bellavia, hanno avuto degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti e farei prima a dirti chi ho apprezzato in quel caso. Antonella ha avuto davvero dei momenti poco gradevoli, da parte mia. Ma anche Patrizia, Cristina, Elenoire, Antonino non è che mi abbia fatto impazzire in alcuni momenti. Però nessuno in particolare, ecco”.

A seguire Valerio Palmieri le ha domandato invece cosa pensa della vicinanza tra il suo ex Luca Onestini e Nikita Pelizon. Senza giri di parole Soleil Sorge ha replicato: “Colgo l’occasione per approfondire la domanda di prima. Perché sicuramente Onestini non è una di quelle persone che mi faccia impazzire. Ma mi pare ovvio e scontato. Con Nikita non mi sta facendo emozionare. Non vedo nulla che mi abbia preso, ecco. Al momento non mi convince nulla, anche perché non c’è nulla al momento. Quindi. Poi chissà… se sono rose fioriranno, come si dice, altrimenti amen”.

Spazio poi anche a un giudizio su Antonino Spinalbese, considerato uno dei “belli” della Casa. Soleil Sorge crede che la bellezza sia molto soggettiva e in un uomo lei guarda molto il carisma: “Personalmente non lo trovo neanche così attraente esteticamente e come personalità non è il mio tipo. Sono idrorepellente alla sua, diciamo….”, ha detto per poi scoppiare a ridere. Diverso parere, invece, sull’amico Alberto De Pisis, che reputa un “gran figo”.