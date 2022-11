Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano

Notiziona in arrivo e a fornirci questa meravigliosa news sono Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez! Il modello e la showgirl argentina si sposano e sui social hanno informato parenti, fan e amici con un annuncio davvero molto emozionante. La coppia si è conosciuta nella Casa del GF Vip nel 2017, quando Chechu era ancora impegnata con Francesco Monte. Durante una diretta del prime time, poi, la sorella di Belen ha preso la drastica decisione di lasciare l’ex tronista e iniziare così a vivere liberamente la sua conoscenza con Moser.

Frequentazione che, come tutti gli innamorati, li ha portati certamente a vivere qualche momento di up & down. Ma, nonostante tutto, il loro amore ha resistito più di qualsiasi altra cosa e, così, quest’oggi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fatto sapere a tutti di essere pronti a compiere il grande passo.

“And… she said yes”, ha scritto Ignazio Moser sul suo profilo Instagram, svelando come la sua compagna Cecilia Rodriguez ha accettato la proposta di matrimonio. E ancora ha aggiunto emozionato: “Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita”. Ad accompagnare queste dolci parole anche un video dove si vedono una serie di candele che formano dei cuori per tutta la stanza, per poi mostrare la mano di Chechu con il meraviglioso anello che le ha donato.

In pochi secondi il video ha ottenuto tantissimi like e visualizzazioni. Non sono mancati commenti di fan e amici di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, felicissimi per questa notizia. Tanti gli auguri dei vip, tra questi notiamo per esempio quelli di Rosalinda Cannavò, ma ancora Andrea Damante (il quale ha detto di attendere con ansai la data delle nozze), Nicolò Brigante e non solo! Novella2000.it e Novella 2000 si unisce a tutto questo affetto e si congratula con Ignazio e Cecilia per questo splendido annuncio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.