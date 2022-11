Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposeranno a ottobre: l’annuncio

NEWS

Nicolò Figini | 11 Novembre 2022

Il padre di Ignazio Moser reagisce all’imminente matrimonio

Pochi giorni fa, a sorpresa per tutti i fan della coppia, è stato pubblicato un video in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. Questo vuol dire che presto convoleranno a nozze. Per il momento non abbiamo una data precisa, aspettiamo notizie dai diretti interessati. Nel filmato pubblicato sui social vediamo una luce soffusa, le candele accese disposte a terra a forma di cuore e un anello. Nella descrizione si legge: “Lei ha detto di sì. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita“.

Una grande emozione per i fidanzati il cui amore è nato tra le mura del Grande Fratello Vip nel 2017. Negli anni hanno vissuto anche qualche momento di difficoltà, ma alla fine sono sempre tornati insieme più uniti che mai e oggi sono pronti a compiere questo passo molto importante. Ma che cosa ne pensa la famiglia? A parlare è stato il padre dell’ex vippone, ovvero Francesco Moser. Come riporta anche FanPage, il tutto è avvenuto nel corso di una chiacchierata con Diva e Donna:

“Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restarlo tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene“.

A fare gli auguri a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ovviamente, non poteva mancare la sorella Belen Rodriguez: “Auguri ragazzi!!! Sono tanto felice per voi…. Evitate di farlo a luglio, che si crepa!!! Io voglio essere la testimone e lanciare i petali! Grazie!“. Ricordiamo che non sappiamo in che periodo convoleranno a nozze. Non ci resta che attendere un loro annuncio sui social o magari come ospiti in un programma televisivo. Staremo a vedere che cosa succederà.

