1 Delle foto testimoniano come Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez abbiano scacciato le incomprensioni: i due sono stati pizzicati insieme

Certi amori non finiscono, direbbe Antonello Venditti. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono la prova più concreta di questa frase. E dopo alcuni indizi sui social rilasciati da Ignazio e Cecilia, tra cui una foto pubblicata per errore dalla Rodriguez, ecco la notizia che tutti aspettavano. Per tutta l’estate non si è che parlato della crisi di coppia che i due hanno attraversato e dei presunti flirt (poi smentiti) dal bel Moser. Ma l’allarme sembra essere rientrato e in queste ultime ore sono spuntate delle foto di loro insieme, mano nella mano e più innamorati che mai.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati pizzicati dai fotografi del settimanale Chi. Queste immagini provano, in via definitiva, come sia tornata la quiete dopo un’estate piuttosto tormentata, che li ha visti trascorrere le vacanze da separati. Ma leggiamo nel dettaglio quanto emerso:

«SU “CHI” IGNAZIO MOSER E CECILIA RODRIGUEZ DI NUOVO INSIEME: LE IMMAGINI MANO NELLA MANO DOPO UNA CENA CHIARIFICATRICE-

Sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 9 settembre le prime immagini della pace fatta tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Si legge sul post di Instagram e ancora:

I due, infatti, dopo un’estate a tratti turbolenta e spesso separati, sono stati fotografati da “Chi” di nuovo insieme e mano nella mano all’uscita di un ristorante milanese dopo una cena di chiarimenti. La coppia, quindi, ha deciso di riprovarci e ad avvalorare ancora di più questa intenzione è stato il weekend di coppia trascorso a Courmayeur in totale intimità… e senza foto insieme sui social».

Oltre a questa didascalia piuttosto dettagliata, come dicevamo, sono emerse anche alcune foto che dimostrano, per l’appunto, come Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez siano stati pizzicati insieme.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati insieme. Nella seconda immagine tra l’altro il veneto e l’argentina sono piuttosto complici e uniti, come li abbiamo sempre conosciuti.

