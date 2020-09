1 Stando ad alcune prove social, sembrerebbe che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser siano tornati insieme. Ecco cosa starebbe accadendo

Due dei protagonisti dell’estate sono stati senza dubbio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia come è noto sta vivendo un periodo di crisi, e sembrerebbe che i due si siano lasciati. Nel mentre all’ex ciclista sono stati attribuiti diversi flirt, tra i quali quelli con Anna Safroncik e Diletta Leotta, che tuttavia sono stati prontamente smentiti dai diretti interessati. Come se non bastasse nel corso delle settimane sono emersi sempre più dettagli sulla presunta lite che avrebbe separato Cecilia e Ignazio, nonostante la coppia non abbia mai confermato i pettegolezzi. Adesso però le cose potrebbero essere nuovamente cambiate. Qualche giorno fa infatti Dagospia ha parlato di un riavvicinamento tra la Rodriguez e Moser, facendo intendere come gli ex gieffini stiano cercando di superare la crisi.

Solo poche ore fa come se non bastasse Ignazio ha condiviso sui social un’immagine sospetta, mostrandosi a cena con una persona misteriosa. Naturalmente a quel punto in molti hanno pensato che l’ex ciclista fosse in compagnia della sorella di Belen, tuttavia la coppia attualmente non è ancora uscita allo scoperto. Adesso però nuove prove lasciate su Instagram fanno intuire che Ignazio e Cecilia siano tornati insieme, o che quanto meno stiano cercando di dare un’altra chance al loro amore. A far insospettire il web è stata una storia pubblicata proprio da Moser.

Poco dopo però a postare un altro scatto sospetto su Instagram è stata Cecilia Rodriguez, che ha svelato di trovarsi in montagna per qualche giorno di relax. Naturalmente in molti hanno subito notato come lo sfondo delle due foto sia simile, e a quel punto si è ipotizzato che la coppia fosse insieme nello stesso luogo, segno dunque di un riavvicinamento. Questa l’immagine condivisa dalla sorella di Belen:

Cosa starà accadendo dunque? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno davvero tornati insieme? In attesa che la coppia esca allo scoperto, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando una presunta amante dell’ex ciclista ha raccontato i dettagli sul loro flirt estivo.