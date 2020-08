1 Secondo gli ultimi gossip sembrerebbe che Ignazio Moser abbia flirtato con Diletta Leotta, e che Cecilia Rodriguez non abbia affatto gradito. Ecco cosa sarebbe accaduto

Sono ormai settimane che i siti di gossip parlano della sempre più evidente rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due, insieme da ormai tre anni, sembravano pronti alle nozze e a mettere su famiglia, tuttavia adesso pare che le cose siano improvvisamente cambiate. La showgirl argentina e l’ex ciclista avrebbero preso strade diverse, e lo stesso Andrea Damante, caro amico di Moser, qualche giorno fa ha etichettato l’ex gieffino come “single”, dando dunque conferma della rottura con la sorella di Belen. Nel mentre secondo i pettegolezzi Ignazio avrebbe avuto un flirt con Anna Safroncik, che tuttavia è stato smentito dalla stessa attrice.

Adesso a far spuntare l’ennesimo retroscena è il nuovo numero del settimanale Oggi, che svela come Ignazio Moser qualche sera fa abbia flirtato con niente che meno che con Diletta Leotta. I due si sarebbero incontrati in un noto locale di Porto Cervo. Sembrerebbe anche, sempre come svela la rivista, che l’ex ciclista non abbia mai staccato gli occhi dalla conduttrice, che qualche giorno fa è stata al centro dell’attenzione mediatica per via un presunto flirt con Ibrahimovic. Tuttavia Cecilia Rodriguez è stata immediatamente messa all’occorrente della situazione, e pare non aver gradito le attenzioni del suo ex (?) fidanzato alla Leotta. Questo quanto si legge in merito:

“Pare che la focosa argentina non abbia affatto gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta durante una serata al Just Cavalli di Porto Cervo. Ignazio Moser, complice qualche bicchierino di troppo, in quell’occasione non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione”.

Cosa sarà accaduto dunque tra Ignazio Moser e Diletta Leotta? Qualche ora fa nel mentre a svelare il presunto vero motivo dietro la rottura tra l’ex ciclista e Cecilia Rodriguez è stato il settimanale Chi. Rivediamo cosa ha riportato la rivista.