1 Su Instagram Ignazio Moser è furioso dopo gli ultimi gossip. L’ex gieffino smentisce tutto

I gossip sulla crisi di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continuano imperterriti. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, mediante il settimanale Oggi, è stata una lite a Porto Cervo a scatenare maretta tra la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser. Ma non solo, perché in base a quanto emerso dalla medesima rivista, pare che Ignazio sia intimo con l’attrice Anna Safroncik e che i due abbiano trascorso una bella serata insieme al Billionaire. Ma sarà davvero così?

Nonostante dunque si parli di presunto flirt, il tutto è stato smentito da alcuni testimoni, ma anche dallo stesso Moser, il quale sui social è parso piuttosto furioso. Proprio i presenti nel noto locale del nord Sardegna dell’imprenditore Flavio Briatore, come accennato da 361 magazine, hanno raccontato che Ignazio Moser ha trascorso una serata in compagnia di amici e colleghi. Tra essi era presenta appunto, Anna Safroncik, ma ancora Aida Yespica e Antonella Mosetti. Dunque nulla di così strano come invece si potrebbe pensare.

Il chiacchiericcio ben presto è arrivato all’orecchio di Ignazio Moser, che su Instagram ha pensato bene di intervenire e dire la sua, una volta per tutte:

“Allora sono alcuni giorni che stanno girando delle notizie che, chiamarle false forse ancora è quasi poco. Sono delle grandi put****te. Chiedo a tutti a questi grandi personaggi che si definiscono giornalisti di informarsi un po’ meglio prima di scrivere certe cose e quando ci sarà qualcosa da dire, ve lo dirò io. Buona vacanza!”.

Ha detto Ignazio Moser particolarmente stizzito dai gossip sul suo conto, sicuro di voler difendere il proprio privato. Continua…