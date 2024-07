Lo stress fa venire i capelli bianchi? Organizzare un matrimonio fa stressare? O forse proprio la vita matrimoniale stressa? A quanto pare sì, dato che Ignazio Moser ha subito fatto notare ai suoi follower come l’anello al dito gli abbia fatto diventare i capelli bianchi.

A Ignazio Moser sono spuntati i capelli bianchi dopo il matrimonio con Cecilia Rodriguez

Tra le coppie più belle che sono convolate a nozze nel 2024 ci sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, che si è conosciuta dentro la casa del Grande Fratello Vip, ha finalmente coronato il suo sogno d’amore, rimandato varie volte per motivi spesso personali o legati alla famiglia. E così il 30 giugno si sono detti sì in una meravigliosa Villa Medicea in Toscana di fronte a oltre 200 invitati.

La festa è durata ben 3 giorni. Il 29 giugno c’è stata una cerimonia intima con solo i parenti stretti. Poi è avvenuto il matrimonio in grande stile curato nei minimi dettagli. E infine il 1° luglio c’è stata una festa in costume e con abiti casual per scatenarsi a più non posso.

Immaginiamo che comunque non deve essere stato semplice organizzare un evento del genere e si sa che in generale i matrimoni stressano un po’ gli sposi. Ma c’è chi dice che la stessa vita matrimoniale stressi. E non immaginavamo che per Ignazio Moser fosse così d’impatto tanto da avere subito le prime conseguenze. Quali? I capelli bianchi.

Come ha mostrato in una foto messa nelle storie del suo profilo Instagram, a Ignazio Moser sono spuntati i primi capelli bianchi. E lui, scherzando ovviamente, ha dato la colpa proprio alla vita matrimoniale, a quel famoso anello al dito. “Incredibile… Ti sposi e subito arrivano i capelli bianchi”, ha scritto sopra la foto pubblicata.

Lo scatto fa davvero molto sorridere. Ma vogliamo dire a Ignazio che i capelli bianchi rendono più affascinanti.