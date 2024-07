Padre per la seconda volta e zio per la prima volta, grandi novità nella vita di Valentino Rossi per il 2024

Arriva tramite social l’annuncio da parte di Valentino Rossi che diventerà padre per la seconda volta. La compagna Francesca Sofia Novello, con la quale ha già una figlia, è in attesa della seconda bambina. Sì, anche questa sarà femmina. Ma non solo, nel 2024 Rossi diventerà anche zio.

L’annuncio della gravidanza di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Con una serie di foto molto simpatiche e allo stesso tempo dolci Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello hanno annunciato che diventeranno genitori per la seconda volta. Attraverso i suoi profili social, l’ex campione di Moto GP ha infatti fatto sapere che sono di nuovo in attesa.

Valentino, conosciuto da tutti come Il Dottore, ha messo alcune foto in cui ascolta la pancia della compagna con lo stetoscopio, mentre tiene in braccio la figlia. E ha scritto: “’È sicuramente una femmina Dottore!’ La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina”.

E quindi per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello è in arrivo un’altra femminuccia, dopo la primogenita, Giulietta, che a marzo del 2024 ha compiuto due anni.

Tanti sono stati i commenti di auguri dai fan e dai colleghi dello sport, oltre ad altri personaggi dello spettacolo. Tra l’altro per il motociclista questo è un periodo di belle notizie. Infatti proprio due giorni fa il fratello, Luca Marini, aveva fatto sapere (sempre attraverso i social) che sarebbe diventato presto padre. Quindi per Valentino Rossi questo 2024 lo vedrà papà bis e anche per la prima volta zio.

Facciamo tantissimi auguri a Valetino e Francesca e auguri anche a Luca Marini. Queste liete notizie ci scaldano il cuore.