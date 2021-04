1 Ignazio Moser andrà a L’Isola dei Famosi?

Ormai da qualche tempo si parla della possibile entrata di Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi. Questo quanto riportato anche dal sito BlogTivvu.com: “Una nostra fonte ci ha rivelato che un altro personaggio famoso è pronto a raggiungere gli altri naufraghi. Si tratta di Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello VIP 2, il reality dove si innamorò, nel 2017, della sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez“.

Fino ad oggi non ci sono certezze sulla possibilità, anche se sembrava essere abbastanza sicura secondo i rumor che circolavano. Nelle ultime ore, però, pare che il vento sia cambiato e si stia cominciando a parlare del rifiuto dello sportivo. Ma perché questo, possibile ma non confermato, cambio di rotta? Il motivo lo spiega il sito Libero Quotidiano. Il giornalista, infatti, ha riportato ciò che è stato scritto sul settimanale Nuovo.

Un’amica della coppia avrebbe affermato: “Lei non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5. Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare“. Per il momento, ricordiamo ancora una volta, nulla di tutto ciò è stato confermato dalle parti interessate. Cecilia Rodriguez non ha mai ammesso di avere detto questo al fidanzato e Ignazio Moser non ha mai contattato la redazione de L’Isola dei Famosi per declinare l’offerta. Almeno per quanto ne sappiamo noi.

Speriamo che tutto vada per il meglio e riesca a entrare nel cast anche lui. Se questo non dovesse, però, accadere sembra proprio che ci saranno molte altre new entry. Se ne sta parlando sempre di più. Andiamo, quindi, a scoprire di chi si tratta e tutte le informazioni necessarie. Continuate a leggere per saperne di più…