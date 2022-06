Ignazio Moser ancora vittima di furto: scassata l’auto. Lo sfogo social

Lo sfogo di Ignazio Moser dopo il furto

Ci risiamo, di nuovo! Ignazio Moser e la sua compagna Cecilia Rodriguez sono le vittime di un ennesimo spiacevole episodio. E no, purtroppo non si tratta di uno scherzo. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, hanno dovuto fare i conti con un altro furto. Come raccontato dal figlio di Francesco Moser i malviventi stavolta hanno danneggiato la sua macchina e ne hanno rubato parte del volante.

Stizzito e amareggiato Ignazio Moser ha testimoniato l’accaduto sui suoi social e con alcune storie Instagram ha mostrato l’auto scassata e detto qualcosa a riguardo. Queste le sue parole: “Allora i miei cari amici ladri sono ripassati a trovarmi, perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, probabilmente poi sono arrivato e sono scappati. No, non gli ho visti, ma penso sia andata così”, ha raccontato.

Ignazio Moser con ironia ma molto seccato per questo brutto avvenimento, ha commentato ancora: “Io dico: visto che in un anno mi avete rubato in casa, mi avete rubato lo scooter e in macchina, mettiamoci d’accordo. Passate una volta ogni 15 giorni / mese e vi lascio qualcosina. Così voi evitate lo scaz*o di fare tutti sti casini e io evito di dover andare a cambiare le cose e rompermi i cog****ni. Grazie, buona domenica anche a voi”.

Questo il video con le immagini dei vari danni subito dal veicolo di Ignazio Moser e le sue dichiarazioni a riguardo…

Lo sfogo di Ignazio Moser dopo l’ennesimo furto pic.twitter.com/3RDaA3y9xh — disagiotv (@disagio_tv) June 19, 2022

Pensate che, solo negli ultimi mesi, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati derubati in casa, poi gli è stato sottratto lo scooter e, infine, i danni all’auto. Sgradevole accaduto che la coppia si augura possa essere l’ultimo e che questa serie di eventi possano cessare una volta per tutte.

Novella 2000 © riproduzione riservata.