Come in molti ricorderanno, nel febbraio del 2021 Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati protagonisti di uno spiacevole episodio. Alcuni ladri infatti si sono recati nell’abitazione milanese della coppia, forzando una finestra del soggiorno e svaligiando la casa, rubando diversi oggetti personali della showgirl e dell’ex ciclista. Proprio Moser, dopo lo choc iniziale, si sera sfogato sui social, affermando:

“Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari, sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere. Per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.