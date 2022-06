Fedez scrive un messaggio a Giovanni Allevi dopo l’annuncio del mieloma

Il messaggio di Fedez per Giovanni Allevi

Giovanni Allevi e Fedez

Nella giornata di ieri sui propri canali ufficiali Giovanni Allevi ha fatto sapere al proprio pubblico di doversi fermare per un po’. Il motivo di questo stop è legato alla malattia. A Giovanni i medici hanno diagnosticato un mieloma. Il musicista è stato invaso da un’ondata di messaggi d’affetto e tra essi figura anche quello di Fedez. Su Twitter il rapper (che qualche mese fa si è trovato a combattere una battaglia simile) ha deciso di scrivere pubblicamente al pianista un messaggio per mostrargli tutto il suo supporto in questo momento così delicato della sua vita.

Così Fedez a nome suo e della sua famiglia ha pubblicato questo bellissimo messaggio sul suo account ufficiale: “Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”.

Parole che sono immediatamente giunte a Giovanni Allevi, il quale ha voluto rispondere subito a Fedez per ringraziarlo: “Caro Fedez, grazie infinite per il tuo affettuoso pensiero! Spero a presto. Giovanni”. Il botta e risposta tra i due si è concluso con un “A presto”, da parte del marito di Chiara Ferragni.

Botta e risposta su Twitter tra Fedez e Giovanni Allevi

Un semplice scambio di messaggi quello tra Fedez e Giovanni Allevi che ha commosso il web. Tanto che, proprio ieri, su Twitter è finito in tendenza un sincero e amorevole “Forza Giovanni” da parte dei supporter. Nel mentre i messaggi di affetto nei confronti del pianista proseguono ancora in queste ore. Novella2000 e Novella2000.it si uniscono ai pensieri di tantissime persone e augurano una pronta guarigione a Giovanni!

Novella 2000 © riproduzione riservata.