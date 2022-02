Polemica su Il Cantante Mascherato, i giudici leggono il gobbo con i suggerimenti? Interviene Milly Carlucci

1 I giudici de Il Cantante Mascherato leggono il gobbo?

Ieri sera, venerdì 12 febbraio, è andata in onda la prima puntata della terza edizione del Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci. Subito è stata rivelata l’identità di un concorrente in gara, cioè la Gallina. Si tratta di una famosa cantante e cioè Fiordaliso.

Ma sul web è nata una polemica legata ad una foto postata su Twitter. Qualcuno ha infatti mostrato la giornalista del TG1 Sonia Sarno accanto al direttore di Rai1 Stefano Coletta nel pubblico durante la puntata. Ma successivamente in questo scatto è stato fatto notare anche ben altro e cioè un gobbo alle spale degli spettatori presenti in studio. E il gobbo conteneva le teorie che hanno i giudici durante la puntata.

Da qui è iniziata appunto la polemica secondo cui, leggendo le parole degli utenti, il programma sarebbe totalmente pilotato. Insomma, per chi popola i social ai giudici verebbe suggerito, attraverso il gobbo, cosa dire per fare le supposizioni sull’identità dei vari concorrenti in gara.

A questo punto è intervenuta la conduttrice Milly Carlucci che ci ha tenuto a fare chiarezza e a spegnere ogni dubbio. Ecco cosa ha detto…