1 Tutto su Il Collegio 6

Nonostante manchino ancora diversi mesi al debutto de Il Collegio 6, il pubblico attende già con ansia la nuova edizione del docu reality di Rai 2. Il programma, che come sappiamo è uno dei più seguiti e amati della rete pubblica, è stato confermato anche per quest’anno, e anche stavolta di certo ne vedremo delle belle. Attualmente il cast della trasmissione non è ancora chiuso, e solo tra qualche settimana inizieranno le registrazioni ufficiali, pur non essendo ancora chiaro dove si svolgeranno. Anche stavolta a tornare come voce narrante sarà Giancarlo Magalli, ormai volto storico del programma.

I fan nel mentre si chiedono quando va in onda la nuova edizione e in che anno si ambienterà stavolta il docu reality. Come sappiamo infatti i collegiali anno dopo anno dovranno vivere in una specifica epoca, adeguandosi alle norme e alle convenzioni sociali dei tempi. Finalmente adesso iniziano ad arrivare le prime informazioni sulle nuove puntate, che arriveranno su Rai 2 prossimamente.

Qualche ora la rete pubblica ha svelato che Il Collegio 6 andrà in onda ogni martedì sera da novembre a dicembre 2021. Tuttavia al momento non è ancora chiara la data esatta del debutto della prima puntata. Ma non solo. La Rai ha anche confermato che quest’anno il programma sarà ambientato nel 1977, quando l’Italia ha affrontato una svolta economica e sociale. Per la prima volta i collegiali, che in passato hanno vissuto nel 1992, nel 1982, nel 1968, nel 1961 e nel 1960, arriveranno negli anni ’70, e senza dubbio non mancheranno colpi di scena.

Nelle prossime settimane inoltre scopriremo il cast della nuova edizione, che anche quest’anno non deluderà le aspettative. In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul programma, rivediamo cosa è accaduto qualche settimana fa a un’ex collegiale, che ha subito una molestia in treno.